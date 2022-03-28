Оттава, , 11:09 — REGNUM Канадский рэпер Tory Lanez (Дейстар Петерсон) опубликовал видео под названием Taken Care, посвящённое неразделённой любви. Премьера ролика состоялась на YouTube-канале артиста 28 марта.

Tory Lanez Скриншот YouTube

По сюжету работы, артиста отвергает возлюбленная из-за его тяжёлого финансового положения, однако спустя время он напоминает о себе, став обеспеченным человеком. Съёмки клипа проходили на территории США.

Напомним, что 10 декабря 2021 года Tory Lanez представил свой последний на текущий момент альбом Alone at Prom. Пластинка включила в себя 11 треков и стала шестым полноформатным релизом музыканта.

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