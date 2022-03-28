Кострома, 28 марта, 2022, 12:10 — ИА Регнум. Стали известны номера маршрутов общественного транспорта, которые предлагается сократить в Костроме. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Gradkostroma.ru Автобус в Костроме

Напомним, в ближайшее время перевозчиков и горожан ожидает транспортная реформа. Администрация заказала обследование пассажиропотока у московского Центра экономики инфраструктуры с тем, чтобы специалисты дали рекомендации по оздоровлению и оптимизации сферы. Специалисты центра видят необходимость во внедрении гибкой схемы оплаты проезда, повышении цены за билет, увеличении вместимости машин на линиях и сокращении дублирующих маршрутов.

К ним отнесены автобусы №42, 24, 48, 51, 56, 76, 81, 99, 23, 44, 26, 10, 9, а также троллейбус № 6. Взамен их предлагается ввести новые и изменить старые маршруты. Всего учёные разработали 4 варианта схем маршрутной сети и представили их депутатам города. Выбрать одну из них чиновники должны до 1 мая. Горожанам ввиду «отсутствия времени» и «специфичности представленной информации» показывать варианты не будут.