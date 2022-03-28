Санкт-Петербург, 28 марта, 2022, 10:59 — ИА Регнум. В летний сезон из Санкт-Петербурга можно будет вылететь за границу более чем по 30 направлениям. Об этом 28 марта сообщили в пресс-службеАссоциации туроператоров.

Дарья Драй ИА REGNUM Аэропорт «Пулково»

Аэропорт «Пулково» перешёл на летнее расписание, которое будет действовать до 29 октября 2022 года. Согласно расписанию, из Петербурга можно будет вылететь более чем по 30 зарубежным и 80 внутренним направлениям. Помимо уже «классических» рейсов, появились и новые, относительно рейсов прошлого года. Например, в Тунис, в Бухару (Узбекистан). А среди внутренних новинок — рейсы в Тобольск, Котлас, Курган и Пензу.

При этом многие авиакомпании заявили об увеличении частоты рейсов. В частности, как уже сообщало ИА REGNUM, с 1 апреля Turkish Airlines будет ежедневно осуществлять рейсы в Анталью. О планах увеличения количества рейсов также заявили в Uzbekistan Airways и Nouvelair.

Отметим, что по маршруту Санкт-Петербург — Казань запускается чартерный рейс. К тому же компания FUN&SUN запускает тур из Петербурга в столицу Татарии. Туристы смогут отправиться в Казань на три или четыре ночи.