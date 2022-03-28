Из Петербурга можно будет вылететь за рубеж более чем по 30 направлениям
Санкт-Петербург, 28 марта, 2022, 10:59 — ИА Регнум. В летний сезон из Санкт-Петербурга можно будет вылететь за границу более чем по 30 направлениям. Об этом 28 марта сообщили в пресс-службеАссоциации туроператоров.
Аэропорт «Пулково» перешёл на летнее расписание, которое будет действовать до 29 октября 2022 года. Согласно расписанию, из Петербурга можно будет вылететь более чем по 30 зарубежным и 80 внутренним направлениям. Помимо уже «классических» рейсов, появились и новые, относительно рейсов прошлого года. Например, в Тунис, в Бухару (Узбекистан). А среди внутренних новинок — рейсы в Тобольск, Котлас, Курган и Пензу.
При этом многие авиакомпании заявили об увеличении частоты рейсов. В частности, как уже сообщало ИА REGNUM, с 1 апреля Turkish Airlines будет ежедневно осуществлять рейсы в Анталью. О планах увеличения количества рейсов также заявили в Uzbekistan Airways и Nouvelair.
Отметим, что по маршруту Санкт-Петербург — Казань запускается чартерный рейс. К тому же компания FUN&SUN запускает тур из Петербурга в столицу Татарии. Туристы смогут отправиться в Казань на три или четыре ночи.