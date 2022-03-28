Доха, , 10:54 — REGNUM Для наращивания поставок сжиженного природного газа (СПГ) Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) будет на 30% увеличена газодобыча. Об этом 28 марта сообщил министр промышленности ОАЭ и глава нефтяной госкомпании Абу-Даби ADNOC Султан аль-Джабер в ходе своего выступления на Глобальном энергетическом саммите.

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По словам аль-Джабера, ОАЭ работают над увеличением производственных мощностей по добыче природного газа на 30% для расширения возможностей по увеличению поставок СПГ и собираются к 2030 году нарастить нефтедобычу до пяти миллионов баррелей в день.

Также он уточнил, что, как ожидается, спрос на нефть в мире вернется к уровню до начала пандемии COVID-19 к последнему кварталу нынешнего года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин дал поручение правительству РФ и Центробанку страны по переведению расчетов за российский природный газ с недружественными странами в рубли.