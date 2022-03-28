Москва, , 10:53 — REGNUM Если власти РФ окажут поддержку строительной отрасли, то структурных проблем удастся избежать. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 28 марта заявила профессор кафедры финансов и цен РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Финогенова. Так она прокомментировала информацию о том, что почти половина российских строительных компаний стали замораживать свои проекты.

Строительство Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Традиционно развитие строительной отрасли является локомотивом развития экономики: это и развитие транспортной отрасли, и увеличение занятости населения, и задействование мощностей энергетических компаний, — сказала Финогенова. — В текущей ситуации многое будет зависеть от государственной поддержки: субсидирование процентных ставок по кредитам для застройщиков, разрешение на поэтапное раскрытие эскроу-счетов, субсидированная ипотека для покупателей квартир, субсидии для тех банков, которые предоставляют проектное финансирование застройщикам. Если поддержка будет оказана в самое ближайшее время, то структурных проблем возникнуть не должно».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Финогенова рассказала о том, ждет ли РФ отток трудовых мигрантов из-за проблем в строительном секторе РФ.

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