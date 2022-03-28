Омск, 28 марта, 2022, 10:51 — ИА Регнум. Жительница Омска, участница Великой Отечественной войны Надежда Фёдоровна Громова отпраздновала столетний юбилей. Об этом ИА REGNUM сообщили 28 марта в мэрии Омска.

Марина Каширская ИА REGNUM Цветы

Надежда Громова родилась в Омске 25 марта 1922 года. В 1938 году устроилась работать в больницу санитаркой, затем окончила курсы медсестёр. Трудилась медсестрой в хирургическом отделении больницы.

Отправилась на фронт с начала Великой Отечественной войны. Оказывала медицинскую помощь раненым солдатам, участвовала в боях под Сталинградом.

Награждена орденом Отечественной война II степени, медалями.

После окончания войны Надежда Федоровна работала медсестрой в детской поликлинике №12.

Как сообщало ИА REGNUM, жительница Железнодорожного района Красноярска, труженица тыла Рахиль Ельдештейн 21 марта отметила вековой юбилей.

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