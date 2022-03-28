Луганск, 28 марта 2022, 10:50 — REGNUM За прошедшие сутки украинские боевики потеряли 60 человек личного состава и шесть танков в ходе боестолкновений с подразделениями оборонного ведомства Луганской Народной Республики. Об этом 28 марта сообщили в Народная милиция ЛНР.
Как сообщалр ИА REGNUM, группировка войск российских Вооружённых сил продолжает успешные наступательные действия на территории Украины.
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