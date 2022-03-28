Луганск, , 10:50 — REGNUM За прошедшие сутки украинские боевики потеряли 60 человек личного состава и шесть танков в ходе боестолкновений с подразделениями оборонного ведомства Луганской Народной Республики. Об этом 28 марта сообщили в Народная милиция ЛНР.

Народная милиция ЛНР Rusvesna.su

«В ходе боестолкновений с подразделениями оборонного ведомства за прошедшие сутки противник понес потери в живой силе и военной технике, а именно: 60 человек личного состава, шесть танков, три бронетранспортера, пять единиц автомобильной техники», — говорится в телеграм-канале ведомства.

Как сообщалр ИА REGNUM, группировка войск российских Вооружённых сил продолжает успешные наступательные действия на территории Украины.

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