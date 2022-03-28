Ботлихский район, Дагестан, , 10:50 — REGNUM В Дагестане произошел пожар в одном из частных домов в селе Анди Ботлихского района. В результате возгорания двухэтажного дома погибли два человека, сообщили 28 марта в ГУ МЧС России по республике.

Пожар Иван Шилов © ИА REGNUM

Информация о возгорании поступила в дежурную смену около 05:30 28 марта. По прибытии на место пожара огнеборцы установили, что горит каменное строение с деревянными перекрытиями. В частном двухэтажном доме проживала многодетная семья — родители и семеро детей. По данным ведомства, после ликвидации открытого горения обнаружили тела двоих погибших — женщины и ребенка.

Пожар тушили 59 человек, применялось три единицы техники. В настоящее время идет разбор завалов, устанавливаются причины пожара.

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