Сыктывкар, 28 марта 2022, 10:48 — REGNUM На новый срок будет переизбираться президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе. Об этом 28 марта сообщает ТАСС.

Елена Вяльбе (слева)
Елена Вяльбе (слева)
Saratov.gov.ru

«Буду избираться на новый срок, работы — непочатый край. Буду продолжать заниматься развитием лыжных гонок — ездить по регионам, просить, чтобы нам помогали. Главное — не ломать то хорошее, что было сделано», — сказала Вяльбе.

Она отметила, что нужно в женской сборной иметь такую же скамейку запасных, как и в мужской.

Отчётно-выборная конференция ФЛГР состоится 18 мая. Вяльбе идёт на четвёртый срок во главе организации.

Напомним, Вяльбе, которая является трёхкратной олимпийской чемпионкой, Вяльбе возглавляет ФЛГР с 2010 года.

Читайте также: Елена Вяльбе объявила бойкот норвежским СМИ