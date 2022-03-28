Сыктывкар, , 10:48 — REGNUM На новый срок будет переизбираться президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе. Об этом 28 марта сообщает ТАСС.

Елена Вяльбе (слева) Saratov.gov.ru

«Буду избираться на новый срок, работы — непочатый край. Буду продолжать заниматься развитием лыжных гонок — ездить по регионам, просить, чтобы нам помогали. Главное — не ломать то хорошее, что было сделано», — сказала Вяльбе.

Она отметила, что нужно в женской сборной иметь такую же скамейку запасных, как и в мужской.

Отчётно-выборная конференция ФЛГР состоится 18 мая. Вяльбе идёт на четвёртый срок во главе организации.

Напомним, Вяльбе, которая является трёхкратной олимпийской чемпионкой, Вяльбе возглавляет ФЛГР с 2010 года.

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