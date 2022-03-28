Чебоксары, 28 марта, 2022, 10:48 — ИА Регнум. На Волге в Чувашии спасатели сняли с весеннего льда двух несовершеннолетних, которые бегали по льдине. Об этом сообщает республиканская поисково-спасательная служба.

Алексей Колчин ИА REGNUM Движение льда по полынье

Информация поступила в ведомство 27 марта. Сообщалось, что в подходном канале Чебоксарской ГЭС на льдине бегают девочки-подростки. Спасатели выехали на место, и обнаружив подростков, на аэролодке доставили их до берега, где передали полицейским.

Спасатели напоминают об опасности весеннего льда, подчёркивая, что в настоящее время лёд на реках теряет прочность и может проломиться. В устьях рек и притоках прочность льда ослаблена. Безопасным для человека считается лёд толщиной не менее 7 см в пресной воде и 15 см в соленой.

По данным спасателей, на нижнем бьефе Чебоксарской ГЭС в Новочебоксарске толщина льда на Волге варьируется от 7 см до 34 см, есть промоины и открытая вода от пристани до устья реки Цивиль.

Как сообщало ИА REGNUM, на начало марта Рыбинском, Горьковском и Чебоксарском водохранилищах сохранялся зимний режим работы водохранилищ, в том числе в бассейнах двух из них запасы воды в снежном покрове превышали норму.