Пермь, , 10:48 — REGNUM В Перми чиновники согласовали колерный паспорт крематория. Объект появится на кладбище «Восточное». Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Внешний вид будущего крематория Gorodperm.ru

«Хотя тема не самая позитивная, для себя я обозначил строительство крематория как один из приоритетных проектов, которые буду курировать лично. Этот долгострой уже нужно сдвинуть с мертвой точки. Пермь — один из немногих городов-миллионников, где нет действующего крематория, и люди вынуждены обращаться за этой услугой в соседние регионы. Поэтому вопрос назрел очень серьезно», — отметил в телеграм-канале глава города Алексей Дёмкин.

Планируется, что полный пакет документации с учётом положительного заключения государственной экспертизы будет получен не позднее октября 2022 года.

Как уже сообщало ИА REGNUM, строить крематорий на Восточном кладбище начали еще в 2013 году. Однако работы до сих пор остаются незавершенными.

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