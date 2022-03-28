В Рыбинске назначили замглавы по экономике и финансам
Рыбинск, Ярославская область, 28 марта, 2022, 10:51 — ИА Регнум. В Ярославской области заместителем главы администрации Рыбинска по экономике и финансам с 28 марта назначен Дмитрий Рудаков. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что 22 марта врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев рассказал, что именно Рудаков станет исполняющим обязанности мэра Рыбинска после перехода Алексея Рябченкова на работу в региональное правительство.
Пока что руководитель вторым по величине городом области продолжает прежний и.о.
А пока что Дмитрий Рудаков займётся вопросами бюджета города — на 2022 год и на 2023, который обещает быть сложным.
Напомним, что с 2016 по 2019 год Дмитрий Рудаков занимал должность заместителя по градостроительству, затем работал первым заместителем главы Рыбинска. В его сфере внимания были департаменты финансов, архитектуры, недвижимости и другие.