Рыбинск, Ярославская область, 28 марта, 2022, 10:51 — ИА Регнум. В Ярославской области заместителем главы администрации Рыбинска по экономике и финансам с 28 марта назначен Дмитрий Рудаков. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Rybinsk.ru Дмитрий Рудаков

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что 22 марта врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев рассказал, что именно Рудаков станет исполняющим обязанности мэра Рыбинска после перехода Алексея Рябченкова на работу в региональное правительство.

Пока что руководитель вторым по величине городом области продолжает прежний и.о.

«Дмитрия Рудакова принимают на должность заместителя главы по экономике и финансам, затем он будет назначен на должность исполняющего обязанности главы администрации Рыбинска. Сейчас решаются процедурные вопросы, всё по уставу города. Алексей Владимирович (Рябченков — ИА REGNUM) тоже пока ещё на месте», — пояснили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации Рыбинска.

А пока что Дмитрий Рудаков займётся вопросами бюджета города — на 2022 год и на 2023, который обещает быть сложным.

«В Рыбинске многое изменилось, но основные проблемы остались прежними — нехватка денег ограничивает город в развитии. Методы решения вопросов есть. Это целевое распределение денег, привлечение новых средств, выбор приоритетных направлений. Необходим тщательный анализ городских программ. Начну с этого», — прокомментировал своё назначение чиновник.

Напомним, что с 2016 по 2019 год Дмитрий Рудаков занимал должность заместителя по градостроительству, затем работал первым заместителем главы Рыбинска. В его сфере внимания были департаменты финансов, архитектуры, недвижимости и другие.