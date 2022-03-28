Чита, 28 марта, 2022, 10:47 — ИА Регнум. Дети Забайкалья 29 марта представят свое творчество в краевом краеведческом музее имени А.К. Кузнецова. Как сообщает министерство культуры региона, мероприятия проходит в рамках Года культурного наследия народов России.

Министерство культуры Забайкалья В забайкальском краевом краеведческом музее имени А.К. Кузнецова

Будут представлены работы воспитанников дошкольных образовательных учреждений и групп предшкольной подготовки образовательных учреждений Читы совместно с педагогами.

«Экспозиция познакомит с работами детей возраста от 5 до 7 лет. Это рисунки, поделки которые отражают промыслы народов России и Забайкалья. Также будут представлены произведения народного искусства — народная кукла, народные художественные промыслы, герои сказок народов России, русские народные инструменты, национальные костюмы народов России, национальные праздники, народные игры», — рассказали организаторы выставки.

Организатор выставки среди детей дошкольного возраста — комитет образования администрации городского округа «Город Чита».

Как сообщало ИА REGNUM, уникальные фотографии и экспонаты военных лет, рассказывающие о трудовом подвиге забайкальцев, могут увидеть посетители новой выставки «Чита — город трудовой доблести», которая торжественно открылась 25 марта в краевом краеведческом музее имени А.К. Кузнецова.

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