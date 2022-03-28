Медынь, Калужская область, , 11:19 — REGNUM Бывший начальник исправительной колонии № 4 УФСИН России по Калужской области в городе Медынь обвинён в получение взятки в особо крупном размере, уволен из уголовно-исполнительной системы и заключён под стражу. Об этом 28 марта сообщили корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре региона.

Взятка Дарья Антонова © ИА REGNUM

По версии следствия, 49-летний начальник исправительной колонии с февраля по сентябрь 2021 года получил от супруги осужденного за убийство и отбывающего наказание взятку в общей сумме 1 млн 200 тыс. рублей. Деньги предназначались за облегчение условий содержания и замену отбывания наказания на более мягкий вид наказания.

Коррупционеру грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет.

Читайте ранее в этом сюжете: В Красноярске экс-начальник ИК признан виновным в получении взятки