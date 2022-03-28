Москва, , 10:59 — REGNUM Расчёты зенитно-ракетных комплексов «Бук-М3» и радиолокационной станции «Небо-СВ» выполняют боевые задачи в ходе военной спецоперации России на Украине. Их работу показало 28 марта на видео Министерство обороны РФ.

ЗРК «Бук-М3». Генеральная репетиция парада Победы на Красной площади Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

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В описании видеозаписи говорится, что в ходе боевого дежурства были обнаружены воздушные цели, которые идентифицировали как ударные беспилотники Bayraktar. Грамотные действия расчётов ЗРК «Бук-М3» обеспечили уничтожение дронов.

Заместитель командира зенитной ракетной батареи «Бук-М3» рассказал на видео, что сейчас ударные и разведывательные беспилотники противника — это главная цель батареи. Он уточнил, что в составе расчёта уничтожены уже два беспилотника Bayraktar.

Радиолокационная станция «Небо-СВ» служит зенитчикам глазами и ушами. Радиолокатор определяет азимут, дальность, высоту полёта и государственную принадлежность летательных аппаратов на всех высотах в радиусе нескольких сот километров.

Данные расчёта РЛС, начальник которого получил медаль «За воинскую доблесть», позволили сбить уже шесть украинских беспилотников.

«Станция замечательная, ведёт себя хорошо в любых условиях», — заявил на видео начальник расчёта.

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