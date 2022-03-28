Джакарта, 28 марта 2022, 10:46 — REGNUM Президент Исламского банка развития Мухаммед аль-Джассир встретился с главой Индонезии Джоко Видодо. Об этом глава государства написал в Twitter.
«Мы обсудили сотрудничество в сферах образования, здравоохранения, инфраструктуры», — заявил глава индонезийского государства.
Джоко Видодо высоко оценил поддержку Мухаммедом аль-Джассиром председательство Индонезии в G20.
Как сообщало ИА REGNUM, Китай проведет встречу министров иностранных дел по Афганистану 30−31 марта, чтобы способствовать миру в стране.
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