Джакарта, , 10:46 — REGNUM Президент Исламского банка развития Мухаммед аль-Джассир встретился с главой Индонезии Джоко Видодо. Об этом глава государства написал в Twitter.

Джоко Видодо Ministry of State Secretariat of the Republic of Indonesia

«Мы обсудили сотрудничество в сферах образования, здравоохранения, инфраструктуры», — заявил глава индонезийского государства.

Джоко Видодо высоко оценил поддержку Мухаммедом аль-Джассиром председательство Индонезии в G20.

Как сообщало ИА REGNUM, Китай проведет встречу министров иностранных дел по Афганистану 30−31 марта, чтобы способствовать миру в стране.

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