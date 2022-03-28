Петрозаводск, , 10:49 — REGNUM Власти Республики Карелия ввели новые меры поддержки для бизнеса и предприятий в виде субсидий на частичное возмещение затрат инвесторам, расширения мер поддержки в сфере нестационарной розничной торговли и социального предпринимательства и снижения ставки налога для предприятий ряда сфер. Об этом сообщил 28 марта глава региона Артур Парфенчиков.

Рубли Дарья Антонова © ИА REGNUM

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«Помощь бизнесу и предприятиям будем корректировать с учетом текущей ситуации», — заметил он.

Так, инвесторы с проектами стоимостью от 30 млн рублей могут воспользоваться субсидией на частичное возмещение своих затрат: приобретение техники, оборудования или уплату процентов по кредитам.

«На эти цели направили 193 млн рублей», — добавил глава Карелии.

В сфере нестационарной розничной торговли и социального предпринимательства власти возместят до 2 млн рублей на приобретение новых автомагазинов для торговли в удаленных и труднодоступных населенных пунктах.

«Социальным предпринимателям компенсируем расходы на развитие бизнеса», — добавил Парфенчиков.

Также снижены ставки налога для предприятий сферы лесозаготовок, строительства, добычи полезных ископаемых и обрабатывающих производств. Предприниматели смогут уменьшить свои платежи на сумму порядка 350 млн рублей.

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