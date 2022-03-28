Кемерово, 28 марта, 2022, 10:43 — ИА Регнум. Кемеровская область станет столицей празднования 100-летия горноспасательной службы России. Об этом сообщил губернатор региона Сергей Цивилёв.

Mchs.ru Горноспасатели

«Я поддержал идею о проведении в Кузбассе международного праздника в честь 100-летия Военизированной горноспасательной части РФ. Мы приняли решение отметить юбилей на международном уровне, сделать его праздником всех спасателей», — отметил Цивилёв.

В мероприятиях, которые пройдут 6 июля 2022 года, примут участие представители МЧС России, Международной горноспасательной организации, ветераны подразделений ВГСЧ и другие.