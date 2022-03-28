Благовещенск, , 10:46 — REGNUM Сотрудница Амурского государственного университета Евгения Пайгина оштрафована за распространение информации, дискредитирующей действия военнослужащих России. Свою вину женщина не признала, сообщило ИА Amur. Life со ссылкой на пресс-службу городского суда Благовещенска.

Студенты Irinazybina

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Инцидент произошёл 10 марта, когда преподаватель проводила лекцию на факультете среднего профессионального образования. Женщина отрицала свою вину, но судом факт такой беседы доказан, в том числе с помощью показаний свидетелей.

Выяснилось, что о речи педагога в правоохранительные органы сообщили сами студенты. Людей, которые в поддержку вооруженных сил РФ наносят на свои авто символы Z и V, преподаватель назвала неадекватными, а Крым — захваченным Россией и не принадлежащим ей. Евгения Пайгина также пыталась убедить студентов, что маневры российских военных напоминают действия нацистской Германии в 1941 году, и армия России бомбит мирное население Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, жителя села Ивановка Амурской области задержали во время проведения одиночного пикета. Его наказали штрафом в 30 тыс. рублей за дискредитацию вооружённых сил РФ.