Москва, 28 марта, 2022, 10:41 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поручил правительству выделить дополнительные средства на строительство и ремонт автодорог. Об этом 28 марта сообщает сайт Кремля.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

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До 15 мая правительству необходимо выделить на эти цели ещё не менее 120 млрд рублей, следует из поручения.

Как сообщалоИА REGNUM, поручение правительству РФ и Центробанку страны по переведению расчетов за российский природный газ с недружественными странами в рубли дал президент России Владимир Путин.