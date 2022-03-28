Уфа, , 10:44 — REGNUM Руководителем администрации главы Башкирии назначен вице-премьер правительства Башкирии — министр здравоохранения Максим Забелин. Об этом 28 марта сообщил глава региона Радий Хабиров на оперативном совещании в республиканском правительстве.

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«У него очень большой опыт по организации системы здравоохранения», — пояснил глава региона и пожелал Забелину успехов в работе.

Хабиров попросил Забелина первое время курировать вопросы здравоохранения в республике. При этом исполнять обязанности министра здравоохранения будет Азат Рахматуллин, который ранее занимал должность первого заместителя министра здравоохранения Башкирии.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что мэром Уфы назначен исполняющий обязанности главы администрации города Ратмир Мавлиев.