Махачкала, , 10:40 — REGNUM В Дагестане состоятся концерты Государственного академического ансамбля песни и танца «Донбасс». Артисты коллектива, ставшего визитной карточкой Донецкой Народной Республики, выступят в Республике Дагестан 1 и 2 апреля, сообщили в министерстве культуры региона.

Флаг ДНР Иван Шилов © ИА REGNUM

Первый концерт будет проходить 1апреля на большой сцене Русского драматического театра имени М. Горького в Махачкале. Второе выступление состоится 2 апреля в Лезгинском музыкально-драматическом театре имени С. Стальского в Дербенте. Поддержат коллектив ансамбля «Донбасс» на концерте в Махачкале танцоры Государственного академического ансамбля танца Дагестана «Лезгинка».

Концерты артистов из ДНР проходят по всему Северному Кавказу. Так, 26 марта артисты ансамбля песни и танца «Донбасс» выступили в Карачаево-Черкесии.

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