Москва, 28 марта, 2022, 10:40 — ИА Регнум. По итогам дня 25 марта рубль отыграл большую часть потерь и подорожал к иностранным валютам, заявил корреспонденту ИА REGNUM финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

Доллар — евро

Пара доллар/рубль снизилась на 1,03%, до 96,00 руб., евро/рубль — на 1,69%, до 105,00 руб., фунт/рубль — на 5,00%, до 121,13 руб.

С открытия основной торговой сессии на Мосбирже участники рынка не могли определиться с действиями около трёх часов. Курс доллара торговался на уровне 96,40 руб. Перед открытием американской сессии рубль укреплялся до 92,03 руб.

Продавцы по-прежнему находились в выигрышном положении из-за ранее принятых мер ЦБ РФ против ослабления рубля и оттока капитала (обязательная продажа валютной выручки, комиссия 12% за покупку валюты на Мосбирже).

Также рынок продолжил отыгрывать новость о переходе на торговлю газом за рубли. Дополнительный спрос на рублевую ликвидность создавал налоговый период.

Сегодня, 28 марта, на торгах в Азии нефть марки Brent торгуется в минусе на уровне $118 за баррель.

Рубль сейчас оторван от реальности, поэтому продолжит умеренно укрепляться из-за ограничений ЦБ РФ и высоких цен на нефть. Поддержкой для доллара выступает уровень 90 руб.

Ожидать серьезного укрепления не стоит, поскольку на валютном рынке отсутствует аппетит к рисковым активам. На Форекс за один доллар дают 100 руб.

В центре внимания участников рынка по-прежнему остается ситуация на Украине, а также санкции против России.

Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган договорились о проведении следующей встречи делегаций России и Украины в Стамбуле. Для рубля это положительный фактор, как и для других рискованных активов.

Сегодня, 28 марта, на торгах Московской биржи, по данным на 10:19 по мск, курс доллара снизился на 1 рубль 98 копеек, до 94,01 рубля, курс евро — на 2 рубля 40 копеек, до 102,60 рубля.

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