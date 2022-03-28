Ижевск, , 10:40 — REGNUM С 19 по 25 марта по разным каналам в Министерство здравоохранения Удмуртии поступило 116 обращений граждан по вопросам лекарственного обеспечения. Об этом сообщила в своем telegram-канале вице-премьер республики Эльвира Пинчук.

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По ее словам, больше 90 обращений связаны с отсутствием необходимых препаратов в розничной сети. Из них порядка 80% — вопросы о лекарствах, которые уже давно не завозятся на рынок по решению поставщика или те, которые действительно оказались в дефиците из-за ажиотажного спроса.

На 100% были отработаны 19 обращений, связанных со льготным лекарственным обеспечением.

Пинчук подчеркнула, что льготных лекарств в республике достаточно, однако могут возникать заминки в перераспределении лекарств — в одном районе препаратов нет, в других образовался невостребованный запас. В этом случае лекарства будут доставлены нуждающимся.

В настоящее время наиболее дефицитными остаются противоэпилептические препараты, гормоны щитовидной железы, а также противопаркинсонические препараты.

«Госаптеки» продолжают активно работать по поиску дефицитных лекарств. Каждая позиция отрабатывается индивидуально с поставщиками лекарственных препаратов», — заверила зампред правительства Удмуртии.

Как сообщало ИА REGNUM, cейчас в Удмуртии запас лекарственных препаратов, которые закупаются за счет средств федерального бюджета для льготных категорий граждан, в среднем составляет 10,4 месяца, ранее говорила Пинчук. Для региональных льготников за счет средств республиканского бюджета препараты закуплены на полгода.

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