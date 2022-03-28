Ташкент, 28 марта, 2022, 10:40 — ИА Регнум. По приглашению президента Узбекистана Шавката Мирзиёева глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган 29−30 марта посетит республику с официальным визитом. Об этом сообщает пресс-служба президента Узбекистана.

Kremlin.ru Реджеп Тайип Эрдоган

«Основным пунктом программы пребывания высокого гостя является участие в работе второго заседания узбекско-турецкого Совета стратегического сотрудничества высшего уровня», — говорится в сообщении.

В повестку дня переговоров на высшем уровне включены вопросы дальнейшего развития и укрепления двусторонних отношений дружбы и стратегического партнерства, расширения многопланового сотрудничества между двумя странами.

«В центре внимания будут вопросы продвижения совместных проектов кооперации в области торговли, инвестиций, инноваций, промышленности, логистики, туризма и других отраслях экономики, а также продолжения активной реализации программы культурно-гуманитарного обмена», — говорится в сообщении.

Также, состоится обмен мнениями по актуальным аспектам международной и региональной политики.

«По итогам саммита планируется принятие Совместного заявления и ряда двусторонних документов», — говорится в сообщении.