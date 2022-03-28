Москва, , 10:39 — REGNUM Часть трудовых мигрантов, работающих в России, будет вынуждена уехать из-за удорожания жизни, замораживания заработных плат и обесценения рубля. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 28 марта заявила профессор кафедры финансов и цен РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Финогенова. Так она прокомментировала информацию о том, что 40% строительных компаний в РФ начали замораживать свои проекты.

Строительство Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«Стихийного оттока трудовых мигрантов не предвидится, но часть уже работающих в нашей стране будет вынуждена уехать из-за экономических причин: обесценения рубля, удорожания жизни, замораживания зарплат, — сказала Финогенова. — Но если мигрант обладает определённым опытом и квалификацией, то у него всегда появятся альтернативные места занятости даже в текущих реалиях. В настоящее время обсуждается закон, регламентирующий пребывание мигрантов на территории РФ: долгосрочный, постоянный или краткосрочный. Срок будет завесить от причины. Поэтому та часть мигрантов, которая не сможет найти работу в короткие сроки, будет уезжать».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Финогенова рассказала о том, ждет ли стагнация строительную отрасль РФ.

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