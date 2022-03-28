Москва, 28 марта, 2022, 10:38 — ИА Регнум. Ситуация на российском продовольственном рынке напряженная, и инфляционные ожидания ничего утешительного не предвещают. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 28 марта заявил директор Высшей школы финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Константин Ордов. Так он прокомментировал идею Федерации независимых профсоюзов России вернуться к ежеквартальному определению прожиточного минимума на основе потребительской корзины и повышать МРОТ не реже одного раза в квартал.

Дарья Антонова ИА REGNUM Инфляция

«Не успели с 1 января 2021 года привыкнуть к новой методике расчета минимального размера оплаты труда, как Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) предложила вернуть старую методику расчета, а также пересматривать величину МРОТ раз в квартал. Очень многие бы проголосовали за это предложение двумя руками, — сказал Ордов. — Ситуация на продовольственном рынке напряженная, и инфляционные ожидания ничего утешительного нам не предвещают. Однако это предложение не подкреплено проработанным механизмом реализации. Откуда брать ежеквартальные данные об инфляции, и надо ли дожидаться официальных итоговых значений, которые формируются значительное время и пересматриваются? Какой будет эффект от возращения к потребительской корзине взамен медианного дохода? Насколько вырастут штрафы и налоги, расчет которых базируется на величине прожиточного минимума? Соответствует ли текущий уровень прожиточного минимума потребностям граждан и возможностям государственного бюджета?»

Как заметил Ордов, если бы ФНПР к своему предложению присовокупила расчеты и обоснования, то поводов для обсуждения этого предложения не было бы, а был бы повод их принять.

«Люди, рассчитывающие на прожиточный минимум, действительно острейшим образом нуждаются в поддержке и заботе государства, — подчеркнул экономист. — Индексация раз в квартал, естественно, лучше ежегодной индексации, особенно в период высокой инфляции. Но, может, все-таки стоить встроить систему адресной помощи, причем помощи продуктами питания, что точно позволит положить продовольствие в потребительскую корзину, а не потребует охоты за скидками и необходимость приобретать низкокачественные товары».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по мнению экономиста Ольги Беленькой, есть данные о серьезном снижении покупательской способности жителей РФ.