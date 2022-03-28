Екатеринбург, , 10:48 — REGNUM Около 300 школьников из разных регионов нашей страны приняли участие в Дне открытых дверей Технического университета УГМК.

Школьники в Техническом университете УГМК Фото предоставлено пресс-службой УГМК

«Сегодня вы собрались здесь не просто для того, чтобы посмотреть университет, а для того, чтобы сделать правильный выбор профессии и своего успешного будущего, — обратился к гостям директор Технического университета Вячеслав Лапин. — Мы ознакомим вас с материально-технической базой университета, расскажем и покажем, как студенты становятся инженерами и как организовано их внеучебное время».

Школьники в Техническом университете УГМК Фото предоставлено пресс-службой УГМК

Знакомство школьников с Техническим университетом проходило в формате квеста: все гости были поделены на группы, которые под руководством студентов 2 и 3 курсов прошли разными маршрутами по тематическим локациям — лабораториям, виртуальным тренажерам, опытам по обогащению металлов, измерения тока и печати на 3Д-принтерах. Параллельно студенты пресс-центра вуза брали у школьников и их родителей интервью, а студенты из театральной студии показали гостям мастер-класс.

Школьники в Техническом унивперситете УГМК Фото предоставлено пресс-службой УГМК

Вуз нацелен на подготовку высококвалифицированных инженерных и управленческих кадров, поэтому День открытых дверей — это отличная возможность для тех, кто определяется с будущей профессией, посмотреть всё разнообразие научных лабораторий Технического университета УГМК. Школьники могли с помощью интерактивных технологий, как в компьютерной игре, моделировать работу производства, влиять на него и наблюдать за последствиями в реальном времени.

Обучение в Техническом университете строится на диалоге, в котором обе стороны, преподаватель и обучающийся, могут для себя почерпнуть много нового. Вовлеченность в образовательный процесс опытных специалистов и руководителей предприятий, привлечение ведущих ученых вузов-партнеров, инженеров компаний-разработчиков технологий, участие студентов в рабочих группах профильных служб УГМК, множество внеучебных и корпоративных мероприятий — такой интеллектуальный микс дает возможность всесторонне развиваться студентам.

Шкоьники в Техническом университете УГМК Фото предоставлено пресс-службой УГМК

«Нам важно показать не только наши направления подготовки и ответить на интересующие вопросы школьников, — говорит Вячеслав Александрович, — но и погрузить гостей хотя бы на один день в незабываемую и прекрасную атмосферу студенчества, которая успела сформироваться в университете. А с нового учебного года многие из сегодняшних школьников станут частью нашей большой и дружной семьи УГМК».