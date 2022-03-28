Барнаул, , 10:34 — REGNUM Пенсионерка и инвалид второй группы по здоровью из Барнаула Ольга Рогатина стараниями неизвестных чиновников 1 января 2022 года оказалась «нарушителем» ПДД в соседней Кемеровской области, за сотни километров от своего физического местонахождения. Ей не только выписали штраф на 500 рублей, но и накрутили на него пени, а затем исполнительным производством занялись барнаульские судебные приставы. В пользу отдела ГИБДД Управления МВД по Новокузнецку с пенсионерки намерены списать несколько тысяч рублей!

ГИБДД See2me.ru

Должностным лицом, вынесшим постановление по делу об административном нарушении №18 810 042 180 004 061 184, числится Бородин Виталий Валерьевич. О самом характере нарушения не написано ничего, обозначены только дата (01.01.2022), место (улица Транспортная, дом 49, Центральный район Новокузнецка Кемеровской области) и статья ответственности: «Нарушение пешеходом или пассажиром транспортного средства Правил дорожного движения».

В Госуслугах нашлось уведомление о выставлении штрафа, но обозначения гиперссылка (ГИБДД) ведет на титульную страницу сайта Госавтоинспекции по Кемеровской области.

«Пенсионеры и инвалиды — одна из самых незащищенных категорий нашего общества, казалось бы, представители правопорядка должны проявлять к ним повышенное внимание. В случае, в Ольгой Рогатиной получилось в точности до наоборот. 1 января 2022 года она вообще не выходила из дома.

К тому же, не у всех пожилых людей есть навыки и возможность получать данные через интернет. О том, что ей выписали штраф в другом городе и даже регионе, она узнала только после того, как с пенсионной карты списали деньги приставы Индустриального района Барнаула. Именно они и посоветовали «должнику» обращаться с претензией в Кемеровскую область.

Поскольку такой возможности у Рогатиной нет, она попросила ИА «Регнум» помочь добиться справедливости и обнародовать её историю. Она не исключает, что подобная ситуация могла произойти с другими пенсионерами, и что в ней имеются признаки мошенничества. Обращаемся к руководству ГУ МВД РФ по Кемеровской области с просьбой расценивать публикацию, как публичный запрос, координаторы пострадавшей есть в распоряжении ИА REGNUM», — пояснила редактор Светлана Шаповалова.