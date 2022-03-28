Бамиан, Афганистан, , 10:34 — REGNUM Тело молодого человека было найдено в центре афганской провинции Бамиан близ деревни Фулади. Об этом сообщили пресс-служба местного полицейского управления, передаёт «8 Собх».

Убийство Иван Шилов © ИА REGNUM

Тело доставили в провинциальную больницу Бамиана.

В заявлении полицейского управления говорится, что этот человек был жителем деревни Дукани. Мужчину зовут Абдул Рахман, и он проживал в Кабуле.

Мотив убийства пока неизвестен, ведётся расследование.

В разных уголках страны участились убийства при загадочных обстоятельствах, что вызывает беспокойство у граждан.