Екатеринбург, , 10:32 — REGNUM В Свердловской области начался процесс по уголовному делу об убийстве туристки из Перми. Перед судом предстанут двое свердловчан. Об этом сообщили в пресс-службе областного суда.

В суде

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Дело рассмотрит коллегия из трех федеральных судей. Ранее с ходатайством об этом выступили подсудимые.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, трагедия произошла в мае 2020 года в деревне Половинка Нижнесергинского района Свердловской области. Туристка из Перми отдыхала в палатке в парке. Двое свердловчан разбудили женщину и сообщили той, что ее лодку якобы украли. Туристку вывели на открытый воздух. Там ей нанесли множество ударов палкой и изнасиловали. После чего свердловчанин нанес женщине несколько ударов ножом. Туристка скончалась на месте происшествия.