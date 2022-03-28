Таборы, Свердловская область, 28 марта, 2022, 10:30 — ИА Регнум. В деревне Озерки Таборинского района Свердловской области пожар уничтожил досуговый центр. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.

Пожар

Инцидент произошел 28 марта. Сообщение о возгорании поступило в 3:55 (1:55 мск). Площадь пожара составила 300 квадратных метров. Огонь быстро распространялся по деревянным конструкциям здания. Тушение осложнялось ветренной погодой. Сотрудники МЧС ликвидировали открытое горение. Проводится проливка и разборка сгоревших конструкций.

Информации о пострадавших не поступало. Причину пожара установят пожарные дознаватели.