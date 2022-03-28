Москва, , 10:28 — REGNUM Поручение правительству РФ и Центробанку страны по переведению расчетов за российский природный газ с недружественными странами в рубли дал президент России Владимир Путин. Об этом говорится в обнародованном 28 марта на сайте Кремля перечне поручений по итогам совещания российского лидер с членами правительства.

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«Банку России совместно с правительством Российской Федерации обеспечить возможность проведения платежей, обеспечивающих оплату природного газа по контрактам, переведенным на оплату поставок на российский рубль <…>, включая приобретение покупателями природного газа российских рублей на внутреннем валютном рынке», — говорится в поручении.

Кроме того, указывается, что срок исполнения данного поручения до 31 марта текущего года, ответственные за него председатель правительства РФ Михаил Мишустин и глава Банка России Эльвира Набиуллина.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин дал поручение правительству РФ скорректировать с 1 апреля текущего года условия льготной ипотеки на новостройки, включая повышение ставки по льготной ипотеке до 12%.