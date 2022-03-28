Ижевск, 28 марта, 2022, 10:27 — ИА Регнум. Принятые на работу с 1 января 2022 года в Вавожскую районную больницу врачи и фельдшеры получат единовременную выплату. Об этом сообщает минздрав Удмуртии в своем telegram-канале.

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В частности, для врачей предусмотрена выплата в размере 200 тыс. рублей, для фельдшеров — 100 тыс. рублей. Кроме того, ежемесячно медикам будет компенсироваться аренда жилья.

Такое решение было принято районными депутатами в целях обеспечения кадрами районной больницы.

«Данная мера социальной поддержки является первой в республике среди всех районов», — подчеркнули в минздраве.

Также студентам ординатуры в колледже, планирующим работать по целевому направлению в Вавожской больнице, будут дополнительно выплачивать стипендию в размере 5−10 тыс. рублей ежемесячно.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Удмуртии Александр Бречалов сообщал, что в больницах республики не хватает 653 врачей и 697 специалистов среднего звена.