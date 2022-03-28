Чебоксары, , 10:27 — REGNUM В Чувашии ближайшие дни морозы сохранятся, при этом несколько дней будут идти снегопады. Об этом ИА REGNUM сообщил автор проекта «Погода в Чувашии» Владимир Михайлов.

Дождь Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

По его словам, утром 28 марта в Чебоксарах было — 7 градусов мороза — такая погода сохранится в течение дня. По прогнозам, с 27 на 28 марта волновой циклон принесёт в Чувашию сильные снегопады. Утром 29 марта временами будет идти мокрый снег с порывами ветра до 20 м/с, при этом температура вернётся к «плюсовой» отметке.

30 марта ожидается сухая погода, ветер стихнет. 31 марта вернутся снегопады. Преобладающая температура воздуха составит 0…-5 градусов мороза.

По предварительным данным, 2 — 4 апреля Чувашию накроют очередные осадки, которые могут пройти как в снега, так и дождя. Может выпасть свыше половины месячной нормы влаги.