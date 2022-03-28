Москва, 28 марта, 2022, 10:26 — ИА Регнум. Пять украинских самолётов сбиты в воздухе, сообщили 28 марта в Министерстве обороны Российской Федерации.

Дарья Антонова ИА REGNUM Министерство Обороны России

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В Черниговской области Украины уничтожены четыре Су-24. В районе Крамоторска в Донецкой Народной Республики сбит истребитель Су-27.

Как сообщало ИА REGNUM, в ЛНР украинские войска за сутки потеряли 60 человек личного состава, а также танки и автомобили.