Волгоград, , 10:34 — REGNUM Провести проверку соседства частного морга и оператора школьного питания просят жители Кировского района Волгограда.

Венок Дарья Антонова © ИА REGNUM

По словам инициативной группы, в расположенных рядом зданиях на улице Шумилова размещаются ритуальная фирма, оказывающая в том числе услуги по хранению тел покойных, и склад продуктов питания компании, которая занимается приготовлением пищи для школ и детских садов.

Жители направили жалобу в региональное управление Роспотребнадзора, сообщает 28 марта издание «В1.ру».