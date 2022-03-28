Калуга, 28 марта, 2022, 10:42 — ИА Регнум. В Калужской области в 2022 году запланировано отремонтировать 195 км автомобильных дорог, сообщает 28 марта корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на ФКУ «Москва — Бобруйск» федерального дорожного агентства.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Ремонт дороги

Один из самых масштабных проектов — продолжение строительства обхода Калуги на участке Анненки — Жерело. Обеспечение полной технической готовности объекта запланировано на август 2022 года. Протяженность трассы — около 22 км. Среди других крупных проектов — завершение ремонта 33-километровой трассы Белоусово — Высокиничи — Серпухов. В Калуге планируется привести в нормативное состояние дорожное покрытие на участках улично-дорожной сети общей протяженностью 6,722 км.

«Большое внимание дорожники уделят качеству работ. Это тема особенно актуальна, так как 2022 год объявлен годом качества. В первую очередь, долговечность дорожного покрытия зависит от используемого материала. Так, на сегодняшний день в субъектах страны работает около тысячи асфальтобетонных заводов, производящих асфальтобетонные смеси, при изготовлении которых используются материалы отечественного производства», — отметили в федеральном дорожном агентстве.