Невинномысск, Ставропольский край, , 10:26 — REGNUM В Ставропольском крае установлены личности совершивших акт вандализма на мемориале Вечный огонь в городе Невинномысске. Подозреваемые задержаны и принесли извинение за содеянное, сообщили 28 марта в пресс-службе регионального управления МВД.

Вандал *Bitch Cakes*

Как оказалось, осквернившие память миллионов граждан России, погибших в годы Великой Отечественной войны, являются жителями Кочубеевского района. При доставлении их в отдел полиции, было установлено, что один из троих молодых людей является несовершеннолетним.

Признавшись в содеянном, они попросили прощения за свой поступок. Вандалы принесли свои извинения перед жителями края, чувства которых они оскорбили по глупости.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 марта в соцсети было размещено видео, запечатлевшее совершение акта вандализма на мемориале Вечный огонь в городе Невинномысске. Один из троих молодых людей справил нужду на огонь, а другие не остановили его. По данному факту СКР возбудил уголовное дело.

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