29 марта 2022 | Время чтения 9 мин

Артём Дубровский, , 04:38 — REGNUM После введения многочисленных санкций против России простые геймеры лишились возможности поддерживать любимые видеоигры рублём. Причём речь идёт не только о громких новинках ближайших месяцев, но и о «ветеранах» индустрии, с релиза которых прошло уже более десяти лет. Так, фанаты World of Warcraft — самой популярной массовой многопользовательской ролевой игры в мире — больше не могут оплачивать ежемесячную подписку, а следовательно, и продолжать свои приключения в мире Азерота. На которые, к слову, многие игроки потратили не только тысячи часов реального времени, но и приличные суммы денег.

«Аллоды Онлайн» Иван Шилов © ИА REGNUM

Впрочем, геймеры горевали недолго и почти сразу вспомнили о существовании «Аллодов Онлайн» — русского «ответа World of Warcraft», существующего ещё с далекого 2009 года. За прошедшие несколько недель популярность «Аллодов» выросла в десятки раз, а разработчикам пришлось в спешке открывать новые подписочные серверы, так как существующие физически не справлялись с наплывом новичков. Фанаты этой необычной вселенной ликуют и надеются, что команда проекта воспользуется ситуацией и вдохнёт новую жизнь в уже порядком устаревший и забытый виртуальный мир. Но что на этот счёт думают сами разработчики?

В такой знаковый для игры период мне удалось пообщаться с руководителем проекта Антоном Турищевым и узнать у него, ждёт ли игру долгожданное «возрождение».

ИА REGNUM: Как команда «Аллодов» отреагировала на такой внезапный наплыв игроков? Это была радость за игру? Паника? Или всё вместе?

Антон Турищев: Мы оперативно открыли новые серверы, паники определенно не было. Скорее, была готовность обеспечить необходимый уровень комфорта для вновь прибывающих игроков и для совсем новой аудитории, которая никогда не играла в «Аллоды».

Подготавливать и открывать новые серверы мы начали заранее, так как очень внимательно следили за ситуацией и за повышающимся с каждым днем спросом. Радость у нас появилась уже после того, как нам стал приходить позитивный фидбек от многочисленных игроков — в тот момент мы поняли, что нужно еще больше серверов и мощностей. Как раз над этим мы и работаем все последние недели.

Скриншот из игры «Аллоды Онлайн» Скриншот из игры «Аллоды Онлайн»

ИА REGNUM: Какова ваша позиция относительно «закрытия» World of Warcraft для всех российских игроков? Когда Blizzard объявили об этом решении, вы уже были готовы к тому, что все «воверы» перейдут в «Аллоды»?

Антон Турищев: Игры всегда были вне политики, и хотелось бы, чтобы так оставалось всегда. Все же основная задача игр — дарить людям положительные эмоции каждый день, мы в «Аллодах» придерживаемся именно такого подхода. Как я уже сказал, мы внимательно следили за ситуацией и предполагали появление новых игроков, хотя таких масштабов, конечно, никто не ожидал.

ИА REGNUM: За прошедшие несколько недель вам удалось открыть целых три новых подписочных сервера — и это при том, что последние девять лет игре хватало всего одного. Насколько большая нагрузка упала на разработчиков? Приходится ли прибегать к переработкам, чтобы поддерживать стабильность игры?

Антон Турищев: Нагрузка увеличилась многократно. Подобной активности игроков не было никогда ранее, сравнить можно только с релизом игры 12 лет назад. Всей команде уже пришлось поработать сутки напролет — всё ради наших игроков и стабильности работы серверов. Нам повезло, что у нас очень дружный коллектив, ко всем сложным задачам мы подходим с большим энтузиазмом, поэтому с новым вызовом справились успешно, а дополнительные нагрузки мы всегда учитываем, это не остается без внимания.

Скриншот из игры «Аллоды Онлайн»

ИА REGNUM: Как вы считаете, сложившаяся ситуация — это долгожданное «возрождение» популярности «Аллодов» или просто временное явление?

Антон Турищев: Я бы сказал, что это скорее явление, которое подтолкнуло к долгожданному возрождению проекта.

ИА REGNUM: Что будет с новыми серверами после оттока всех новоприбывших игроков?

Антон Турищев: У нас есть запланированные решения на этот счет, например, новые серверы будут подключены к межсерверной системе, благодаря которой игроки из разных игровых миров смогут беспрепятственно играть друг с другом.

ИА REGNUM: Фанаты «Аллодов» мечтают, что разработчики воспользуются сложившейся ситуацией и начнут создавать новый контент для любимой игры: локации, расы, классы, уникальные механики и т.п. Есть ли что-то подобное в планах?

Антон Турищев: Конечно, игра и до этого вполне неплохо развивалась: мы регулярно делали обновления и с контентом, и локациями, и новыми механиками. Разумеется, разработчики, окрыленные поддержкой и активностью игроков, с утроенной силой продолжат работу над грядущими обновлениями. Мы уже занимаемся расширением штата сотрудников, открыли несколько вакансий, чтобы закрыть возросшие потребности и справиться с увеличенной нагрузкой на команду поддержки. Например, в ближайшем обновлении игроков ждут улучшения в классовом балансе, новые локации с новыми заданиями и новый масштабный PvP-ивент. Также мы активно занимаемся исправлением недочетов на прокачке, которые выявились из-за огромного количества новых игроков.

Скриншот из игры «Аллоды Онлайн» Скриншот из игры «Аллоды Онлайн»

ИА REGNUM: Недавно в Сети появлялась информация о том, что и на подписочных серверах может появиться магазин с донатом (платными услугами — ИА REGNUM). Это правда?

Антон Турищев: Нам постоянно приходят многочисленные просьбы от «воверов», которые хотели бы видеть магазин с продажей украшений для их персонажей (костюмы, питомцы, ездовые животные) по аналогии с тем, что они привыкли видеть в World of Warcraft. Мы пока что обдумываем возможные варианты, но наша принципиальная позиция заключается в том, что на подписочных серверах точно не появится магазин с продажей мощности и улучшений. А вот украшения, не влияющие на силу персонажа, возможны.

ИА REGNUM: Планируете ли вы продолжать глобальный сюжет «Аллодов» и развивать историю этого мира?

Антон Турищев: Да, конечно! Как уже говорил выше, у нас на данный момент находятся в разработке зоны для ближайшего обновления, которое запланировано на весну, а также мы работаем над глобальным обновлением 14. 0, которое планируется осенью. Весной можно ждать продолжение сюжетной линии в зоне «Эдем» и новый масштабный PvP-эвент.

ИА REGNUM: Не секрет, что «Аллоды» — это, как любят говорить в Сети, «наш ответ World of Warcraft». Следите ли вы за актуальным состоянием WoW? Как вам последний аддон и есть ли в нём какие-то интересные элементы, которые со временем могли бы появиться и в «Аллодах»?

Антон Турищев: Мы никогда не скрывали, что изначально «Аллоды» были нашим ответом WoW, но с русским колоритом. Однако за 12 лет истории игры мы, честно говоря, довольно сильно ушли в свой оригинальный продукт. Это особенно заметно в игре на максимальных уровнях. У нас есть очень много особенностей, которых никогда не было в WoW, например противостояние гильдий или путешествия на собственном астральном корабле, или строительство собственного замка с подземельем. Нам есть что предложить из нового игрового опыта старым «воверам». Я лично не играл в последний аддон, но смотрел и подробно изучал ролики и стримы. Там из элементов игры нас особо ничего не зацепило так, чтобы захотелось воспроизвести это в «Аллодах», но мы точно хотели бы кое-что реализовать из старых вововских механик, например дуэли 1 на 1 или продвинутую систему сбора рейдов. Возможно, когда-нибудь мы сделаем это.

Скриншот из игры «Аллоды Онлайн» Скриншот из игры «Аллоды Онлайн»

ИА REGNUM: Долгие годы мир «Аллодов» был своеобразным «зеркалом» нашей России: со всеми этими отсылками, шутками и своим особым менталитетом. Но появляются ли в игре какие-то совсем новые вещи из реального мира: актуальные мемы, фигуры популярных сейчас людей и т.п. Или вы предпочитаете сконцентрироваться на более ярких образах из прошлого?

Антон Турищев: Какой-то конкретной задачи по переносу актуальных мемов в игру у нас не стоит, однако отдельные вещи из современного мира, безусловно, в игру попадают. Иногда дизайнеры оставляют отсылки к каким-то полюбившимся всем персонажам, иногда в тексте квестов промелькнёт что-то из того, что сейчас на слуху из крылатых фраз. Например, из нового у нас есть целая зона, наполненная аллюзиями на вселенную «Безумного Макса», или персонаж — орк Чемодан Бедных, отсылающий к имени известного в аллодской среде стримера Орка-подкастера. Есть аналог пионерлагеря «Совёнок» из культовой в наших широтах визуальной новеллы «Бесконечное лето», есть отсылки к художественным фильмам «Аватар» и «Дюна». Есть даже свой Михаил Боярский на зоне Айрин.

Скриншот из игры «Аллоды Онлайн»

ИА REGNUM: Многие молодые игроки пропустили момент, когда «Аллоды» вышли на рынок и обрели первую популярность. Как бы вы могли охарактеризовать игру для них? Почему новичкам стоит приходить в «Аллоды» в 2022 году?

Антон Турищев: В первую очередь как игру с уникальной атмосферой. Приходя в «Аллоды», российский игрок сразу понимает, что игра уходит корнями в его культуру, опирается на сказки и легенды, а также историю нашей страны, что определенно создает ощущение домашнего уюта.

«Аллоды» — игра с привычным и понятным управлением и знакомыми механиками, особенно на старте. На сегодняшний день это действительно масштабная многопользовательская онлайн-игра, наши серверы буквально еле вмещают игроков, во всех активностях вы найдете себе помощников, наше комьюнити очень дружелюбно к новичкам. На высоких уровнях игроков ожидают как сложные испытания в составе гильдий или групп: интересные острова и рейды, битвы за господство на сервере с другими гильдиями, так и различные развлечения для одного игрока, например строительство собственного замка или сбор коллекции из питомцев и множество других увлекательных развлечений. И прямо сейчас у нас действует бесплатный период в две недели, который мы дарим всем новым игрокам на подписочных серверах, поэтому очень будем рады всех видеть!

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