Екатеринбург, 28 марта, 2022, 10:24 — ИА Регнум. Свердловское УФАС выявило нарушения при проведении аукциона по аренде участков для заготовки древесины. Мероприятие организовало министерство природных ресурсов и экологии региона, сообщили в областном антимонопольном ведомстве.

Аукцион

По данным ведомства, свердловское министерство нарушило положения Лесного кодекса РФ. Участники аукциона отклонялись по формальным причинам из-за необоснованного раздувания содержания заявки.

Сотрудники регионального УФАС выдали предписание свердловскому минприроды. Министерство обязали отменить все протоколы и завершить процедуру торгов в соответствии с законодательством.