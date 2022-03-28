Ярославль, 28 марта 2022, 10:28 — REGNUM Транспортное предприятие «ПАТП-1» города Ярославля намерено погасить долги за лизинговые автобусы. Об этом сообщили в мэрии города.
Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что по решению суда транспортники должны вернуть тринадцать лизинговых автобусов — десять «Газель Некст» и три «ЛиАЗа».
Договор действует до конца 2022 года, после чего автобусы должны стать собственностью «ПАТП-1».
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