Ярославль, 28 марта, 2022, 10:28 — ИА Регнум. Транспортное предприятие «ПАТП-1» города Ярославля намерено погасить долги за лизинговые автобусы. Об этом сообщили в мэрии города.

City-yaroslavl.ru ПАТП-1

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что по решению суда транспортники должны вернуть тринадцать лизинговых автобусов — десять «Газель Некст» и три «ЛиАЗа».

"В марте месяце АО «ПАТП-1 г. Ярославля» планируется погашение задолженности перед лизинговой компанией, согласно ранее утверждённому графику. Указанные договоры лизинга при этом будут возобновлены, риски изъятия автобусов в настоящий момент отсутствуют», — рассказали в мэрии Ярославля.

Договор действует до конца 2022 года, после чего автобусы должны стать собственностью «ПАТП-1».