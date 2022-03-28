Москва, 28 марта, 2022, 10:20 — ИА Регнум. В течение суток 27 марта оперативно-тактической авиацией и ракетными войсками Вооруженных сил России поражены 36 военных объектов Украины, заявил 28 марта официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА REGNUM Военная Операция

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По его словам, среди них два пункта управления, два зенитных ракетных комплекса, одна установка реактивной системы залпового огня, три склада боеприпасов и два склада горюче-смазочных материалов, и 23 района сосредоточения украинской боевой техники.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 308 беспилотных летательных аппаратов, 1713 танков и других боевых бронированных машин, 170 установок реактивных систем залпового огня, 715 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 1557 единиц специальной военной автомобильной техники, заключил Конашенков.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля президент России ВладимирПутин объявил о начале в Донбассе специальной операции, направленной на денацификацию и демилитаризацию Украины. Глава государства подчеркнул, что целью операции является защита людей, которые подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима несколько лет.