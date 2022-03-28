Сургут, Югра, 28 марта, 2022, 10:19 — ИА Регнум. Жители Сургута создали петицию с просьбой сохранить мост через железную дорогу при реконструкции вокзала. Об этом сообщают «Новости Югры».

Wild Child Железнодорожный вокзал. Сургут

Для жителей улиц Западной, Заводской и Автомобилистов, а также для сургутских дачников мост является единственным доступным путём в школы, детские сады, поликлиники, магазины, на почту.

При реконструкции вокзала Сургута мост заменят конкорсом, который будет вести только к перрону. Пешеходный мост планируется демонтировать.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, при реконструкции вокзала в Сургуте нынешнее здание расширят практически в два раза.