Нижний Новгород, 28 марта, 2022, 10:15 — ИА Регнум. В одной из проб мясных полуфабрикатов в Нижнем Новгороде обнаружены бактерии группы кишечной палочки. Об этом сообщает пресс-служба ФГБУ «Нижегородский референтный центр Россельхознадзора» (РЦР).

Шашлык

Исследования проводились в рамках государственного ветеринарного контроля товаров лабораторией ветеринарно-санитарной экспертизы и диагностики Нижегородского «РЦР».

Информация о выявлении отклонений от нормы направлена в управление Россельхознадзора по Нижегородской области и Республике Марий Эл для принятия решения в целях недопущения в оборот партии продукции. Бактерии были выявлены в свином шашлыке.

По данным РЦР, бактерии группы кишечной палочки — микроорганизмы, многие штаммы которых могут вызывать кишечные инфекции. Они устойчивы к неблагоприятным условиям, способны размножаться в продуктах питания и могут сохраняться в окружающей среде.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале марта в мороженой говядине из Марий Эл был обнаружен антибиотик — метронидазол. Антибиотики и гормоны — два основных способа стимулирования роста животных. Постепенно бактерии приспосабливаются к антибиотикам и вырабатывают факторы устойчивости.

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