Ульяновск, 28 марта, 2022, 10:11 — ИА Регнум. В Ульяновске произошла очередная коммунальная авария. В результате без воды оставались более 3,6 тыс. жителей. Об этом сообщает управление МЧС по Ульяновской области.

Дарья Антонова ИА REGNUM Вода

Информация о происшествии поступила в ведомство 27 марта в 14:45. Отключение холодного водоснабжения произошло в посёлке Мостовая Ленинского района Ульяновска.

«Причина отключения — порыв трубы холодного водоснабжения», — говорится в сообщении.

По данным управления, под отключение попали 1138 домов, где проживают 3680 человек, в том числе 750 детей.

В управлении отмечают, что ремонтно-восстановительные работы завершены, в настоящее время водоснабжение полностью восстановлено.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала года в Ульяновске произошёл ряд крупных аварий на объектах коммунальной инфраструктуры. В частности, 7 февраля устраняли порыв на трубопроводе холодного водоснабжения, в результате которого подтопило улицы на проспектах Гая, проездах Героя России Аверьянова, Автомобилистов и Обувщиков. 2 января в ряде домов на улице Западный бульвар в Засвияжье временно отключалась холодная вода.