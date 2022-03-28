Челябинск, 28 марта, 2022, 10:08 — ИА Регнум. В Челябинской области официально отменён режим изоляции для неработающих граждан в возрасте от 60 лет, не имеющих вакцинацию от COVID-19 либо не переболевших этим заболеванием; Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Основанием стало улучшение обстановки с распространением коронавируса. Решение об отмене принял оперштаб.

Как сообщало ИА REGNUM, также в Челябинской области сняли ограничения на проведение публичных мероприятий. Кроме того, сделаны и некоторые другие послабления.