Санкт-Петербург, 28 марта, 2022, 10:10 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге за минувшие выходные выпало до 6 см снега, непогода задержится в городе до конца марта. Об этом 28 марта ИА REGNUM сообщил главный синоптик города Александр Колесов.

Елена Молчанова ИА REGNUM Весенний снегопад. Ферма Бенуа в Петербурге.

Напомним, с 26 марта в город на Неве накрыл североатлантический циклон «Илона», который принёс снег и похолодание после двух недель оттепели. За два прошедших выходных дня в городе выпало от 3 до 6 см снега.

«Скоро температура перейдет на плюс. Мы кратковременно попадем в теплый сектор, начнет все таять, — заметил специалист. — Но к вечеру опять похолодает и всё подморозит».

Совершенно не весенняя погода сохранится в Петербурге и Ленинградской области до апреля. Устойчивое тепло в регионе ожидается лишь со второй декады апреля.