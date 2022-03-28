* Талибы — запрещённая в России организация

Базарак, Афганистан, 28 марта, 2022, 10:08 — ИА Регнум. Местные источники в афганской провинции Панджшер сообщили телеканалу Afghanistan International об усилении присутствия талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в регионе. По их словам, радикалы превратили ряд школ в военные базы, и учащимся вход в эти школы запрещён.

Бойцы «Талибан» (запрещенная в РФ организация)

Согласно этим источникам, из-за милитаризации школ и недоверия между народом и талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) местные жители также не позволяют свои детям ходить в школу.

Школы «Абдара», «Чамал Варда», «Парранда», «Хесарак» и десятки других школ в Панджшере стали военными базами талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), и учащимся не разрешается входить в здания образовательных учреждений.

Хотя Ахмад Масуд, лидер Фронта национального сопротивления, сказал в своём новогоднем послании (год в Афганистане начинается 21 марта), что он прекратил борьбу с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) по просьбе улемов ради переговоров с радикалами, последние, похоже, увеличили своё военное присутствие, в том числе, в школах для подготовки к отражению возможных атак.

После того, как талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) установили контроль над Афганистаном, средние школы для девочек были закрыты, и исламисты не разрешили посещать их девочкам старше шестого класса.

Другой источник сообщил Afghanistan International, что он покинул Панджшер, опасаясь мести талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).